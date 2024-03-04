حروب الذكاء الاصطناعي.. ماسك يرفع دعوى قضائية ضد OpenAI ورئيسها

رفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة OpenAI ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، بسبب "خيانة المبادئ التأسيسية للمنظمة" وانتهاك "اتفاقية غير ربحية" لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية.

ويؤكد ماسك أن توجه OpenAI نحو المصالح التجارية يتعارض مع رؤيتها الأولية، خاصة بعد إصدار GPT-4، الذي وصف بأنه علامة فارقة في تقدم الذكاء الاصطناعي.

وجاء في الدعوى المرفوعة في سان فرانسيسكو، أن ألتمان والمؤسس المشارك لشركة OpenAI غريغ بروكمان، اتصلا في البداية بماسك لإنشاء شركة مفتوحة المصدر وغير ربحية.

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وقال محامو ماسك إن OpenAI "المدعومة من مايكروسوفت" تركز على جني الأموال والربح حاليا من خلال انتهاك العقد المبرم سابقا.

وشارك ماسك في تأسيس OpenAI عام 2015، لكنه استقال من مجلس إدارتها في عام 2018.

وفي العام الماضي، طرد رجل الأعمال ألتمان من مجلس إدارة OpenAI السابق، الذي قال إنه كان يحاول الدفاع عن مهمة الشركة لتطوير الذكاء الاصطناعي المفيد للبشرية. وبعد بضعة أيام، عاد ألتمان إلى الشركة بمجلس إدارة أولي جديد.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الخميس أن شركة OpenAI تخطط لتعيين العديد من أعضاء مجلس الإدارة الجدد في شهر مارس.

المصدر: رويترز