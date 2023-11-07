الإعلان عن نسخ مطوّرة من برمجيات الذكاء الاصطناعي "GPT-4"

كشفت شركة OpenAI خلال مؤتمرها التقني الأخير عن نسخ مطوّرة من برمجيات " GPT-4" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الشركة خلال المؤتمر إلى أن برمجيات GPT-4 Turbo الجديدة ستأتي بنسختين: إحداهما صممت حصريا لتحليل النصوص، والثانية صممت لتحليل النصوص والصور.

وستبلغ تكلفة "GPT-4 Turbo" بالنسبة لمعالجة النصوص، 0.01 دولار لكل 1000 رمز إدخال (حوالي 750 كلمة)، و0.03 دولار لكل رمز إخراج، أما بالنسبة للصور فإن تكلفة استخدام البرمجيات الجديدة ستبلغ 0.00765 دولار لمعالجة صورة بدقة (1080/1080) بيكسل.

وقالت OpenAI في منشور لها على الإنترنت: " لقد قمنا بتحسين الأداء حتى نتمكن من تقديم GPT-4 Turbo ليكون قادرا على تحليل البيانات بشكل أفضل، وبتكلفة أقل للمستخدمين".

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وأضاف المنشور: "GPT-4 Turbo تم تحديثه وإمداده بالبيانات حتى أبريل 2023، أي أن المنظومة ستكون قادرة على إعطاء أجوبة دقيقة لاستفسارات المستخدمين للأحداث التي حصلت حتى ذلك التاريخ، زودنا هذه البرمجيات بالعديد من المعلومات الجديدة والبيانات التي تمكنها من فهم النصوص ورسائل البريد الإلكتروني بشكل أفضل".

المصدر: ixbit