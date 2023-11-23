بعد إقالته التعسفية.. مؤسس ChatGPT يعود إلى OpenAI

أعيد الرئيس التنفيذي لـOpenAI، سام ألتمان، إلى منصبه بعد طرده من الشركة الأسبوع الماضي، وفقا لبيان صادر عن مطور ChatGPT، يوم الثلاثاء.

ويقال إن الرئيس السابق غريغ بروكمان، الذي استقال من OpenAI احتجاجا على إقالة ألتمان، سيعود أيضا.

وأُقيل ألتمان، الذي شارك في تأسيس شركة OpenAI إلى جانب إيلون ماسك في عام 2015، بشكل غير متوقع يوم الجمعة الماضي، حيث صرح أعضاء مجلس الإدارة بأنه "لم يكن صريحا دائما في اتصالاته" معهم، وأنه كان يعيق قدرتهم على إدارة الشركة.

ومع ذلك، فإن إقالة ألتمان لم تلقى استحسانا لدى القوى العاملة في الشركة، حيث وقع جميع موظفيها تقريبا على خطاب مفتوح يهددون فيه بالاستقالة ما لم تتم إعادته إلى منصبه مع استقالة مجلس الإدارة.

وفي منشور على موقع X يوم الثلاثاء، قالت الشركة إنها "توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ" لعودة ألتمان، مضيفة أنه سيتم أيضا إعادة هيكلة مجلس إدارة الشركة، ما يترك عضوا سابقا واحدا فقط.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

وكتبت الشركة: "نحن نتعاون لمعرفة التفاصيل. شكرا جزيلا على صبركم خلال هذا الأمر".

وقبل هذا الإعلان، كان يُعتقد أن ألتمان وبروكمان، سينتقلان إلى شركة التكنولوجيا العملاقة المنافسة مايكروسوفت.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، ساتيا ناديلا، قد نشر على موقع X يوم الأحد أن مايكروسوفت "متحمسة للغاية" للإعلان عن توظيف ألتمان وبروكمان، مشيرا إلى أنهما سيقودان "فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدم الجديد في مايكروسوفت".

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وقال ألتمان، الذي أكد سابقا أيضا قراره بالانتقال إلى مايكروسوفت، يوم الثلاثاء: "أنا أحب OpenAI"، وأنه "يتطلع" للعودة إلى الشركة ووعد ببناء شراكة قوية مع مايكروسوفت.

وفي الوقت نفسه، وفقا لموقع The Verge، اتفقت كل من OpenAI ومايكروسوفت، التي تمتلك حصة بقيمة 13 مليار دولار في الشركة، على إطلاق تحقيق مستقل في إقالة ألتمان.

وفي حين أن الظروف الدقيقة للإقالة المفاجئة بألتمان لا تزال غير واضحة، فقد أشار البعض، بما في ذلك بروكمان، إلى أنه ربما كان مرتبطا بخلاف بين ألتمان وكبير العلماء في الشركة إيليا سوتسكيفر، وهو أيضا أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين تحركوا ضد الرئيس التنفيذي.

ووفقا للمصادر التي استشهدت بها صحيفة "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز"، كان لدى الاثنين اختلاف في الرأي حول مسألة سلامة الذكاء الاصطناعي، حيث يعتقد سوتسكيفر أن ألتمان لم يكن يولي اهتماما كافيا للمخاطر التي تشكلها تكنولوجيا OpenAI.

ومع ذلك، كتب سوتسكيفر في منشور على X يوم الاثنين، أنه "يأسف بشدة" لمشاركته في تصرفات مجلس الإدارة، وأنه "لم يكن ينوي أبدا الإضرار بـ OpenAI"، وكان فخورا بكل ما حققته الشركة.

المصدر: RT