"سورا".. نموذج ذكاء اصطناعي جديد من OpenAI ينشئ مقاطع فيديو "واقعية" من نص فقط (فيديو)

كشفت شركة OpenAI، وهي منظمة بحثية غير ربحية مدعومة من "مايكروسوفت"، يوم الخميس عن أداة يمكنها إنشاء مقاطع فيديو من التعليمات النصية فقط.

ويمكن للنموذج الجديد، المسمى بـ"سورا" (Sora) نسبة إلى كلمة يابانية تعني "السماء"، إنتاج لقطات واقعية بشكل لافت للنظر تصل مدتها إلى دقيقة واحدة، تلتزم بتعليمات المستخدم في ما يتعلق بالموضوع والأسلوب.

Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

ووفقا لمدونة الشركة، فإن النموذج قادر أيضا على إنشاء مقطع فيديو استنادا إلى صورة ثابتة أو توسيع لقطات الفيديو الموجودة بمحتوى جديد.

وجاء في المدونة: "نحن نُعلّم الذكاء الاصطناعي فهم ومحاكاة العالم المادي المتحرك، بهدف تدريب النماذج التي تساعد الأشخاص على حل المشكلات التي تتطلب تفاعلا في العالم الحقيقي".

Prompt: “A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. she wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. she wears sunglasses and red lipstick. she walks confidently and casually.… pic.twitter.com/cjIdgYFaWq — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

وكان أحد مقاطع الفيديو المضمنة في التدوينة من بين عدة أمثلة أولية من الشركة يستند إلى التعليمات التالية: "مقطع دعائي لفيلم يعرض مغامرات رجل فضاء يبلغ من العمر 30 عاما يرتدي خوذة دراجة نارية مصنوعة من الصوف الأحمر، وسماء زرقاء، وصحراء مالحة، بأسلوب سينمائي، لقطة على فيلم مقاس 35 ملم، بألوان زاهية".

Prompt: “A movie trailer featuring the adventures of the 30 year old space man wearing a red wool knitted motorcycle helmet, blue sky, salt desert, cinematic style, shot on 35mm film, vivid colors.” pic.twitter.com/0JzpwPUGPB — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

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وأعلنت الشركة أنها فتحت الوصول إلى "سورا" لعدد قليل من الباحثين ومنشئي الفيديو. وسيقوم الخبراء بـ"الفريق الأحمر" (خبراء في مجالات مثل المعلومات الخاطئة والكراهية والتحيز، الذين يعملون مع OpenAI لتحسين سلامة المنتج) باختبار نظام الذكاء الاصطناعي بحثا عن العيوب ونقاط الضعف المحتملة، والتأكد من مدى قابليته للالتزام بشروط خدمة OpenAI التي تحظر "العنف الشديد، أو المحتوى الجنسي، أو الصور التي تحض على الكراهية، أو شبه المشاهير، أو الملكية الفكرية للآخرين"، وفقا لمدونة الشركة.

وتسمح الشركة فقط بوصول محدود للباحثين والفنانين البصريين وصانعي الأفلام.

وأصدرت شركة OpenAI عبر منصة "إكس" بعض الأمثلة لمقاطع الفيديو التي أنشأها "سورا". وتحمل مقاطع الفيديو علامة لإظهار أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

كما شارك سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بعض مقاطع الفيديو التي أنشأها "سورا" على حسابه على "إكس" استجابة لطلبات المستخدمين.

ويشار إلى أن "سورا" ليس أول نموذج للذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء مقاطع فيديو من نصوص، ولكنه أحد أكثر النماذج تقدما وواقعية.

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وما يزال هناك بعض القيود والمخاوف الأخلاقية التي تواجه هذا النموذج. ويتمثل أحد هذه المخاوف في أن "سورا" قد ينشئ مقاطع فيديو تنتهك شروط خدمة OpenAI، والتي تحظر العنف الشديد، أو المحتوى الجنسي وغيرها. كما قد ينشئ نموذج "سورا" مقاطع فيديو مضللة أو خادعة أو ضارة للأفراد أو المجتمع.

وتعليقا على ذلك، قالت شركة OpenAI إنها ستقوم بمراقبة مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة "سورا" والإشراف عليها وإزالة أي مقاطع غير مناسبة.

ولم تكشف OpenAI عن مقدار اللقطات التي تم استخدامها لتدريب "سورا" أو المكان الذي قد تكون نشأت فيه مقاطع الفيديو التدريبية، بخلاف إخبار صحيفة "نيويورك تايمز" أن المجموعة تحتوي على مقاطع فيديو كانت متاحة للجمهور ومرخصة من أصحاب حقوق الطبع والنشر.

ويشار إلى أنه تمت مقاضاة الشركة مرات عدة بتهمة انتهاك حقوق الطبع والنشر في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها، والتي تستوعب كميات هائلة من المواد المستخرجة من الإنترنت وتقليد الصور أو النصوص الموجودة في مجموعات البيانات تلك.

المصدر: ذي غارديان