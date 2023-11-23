ماسك ينشر رسالة مجهولة المصدر تتهم سام ألتمان بـ"التورط في سلوكيات مشبوهة بسبب حقده عليه"

شارك إيلون ماسك على منصة "إكس" يوم الثلاثاء، رسالة مجهولة المصدر تتهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بأنه يحمل ضغينة ضد ماسك، وأنه متورط في بعض السلوكيات المشبوهة.

وكان الرابط الذي شاركه ماسك هو نسخة من الرسالة التي تم تحميلها على GitHub، وهو مورد لمشاركة التعليمات البرمجية.

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وتمت إزالة النسخة من الرسالة من GitHub بعد أقل من ساعة من نشر ماسك لها. ولكن تم استعادتها ونشرها من قبل العديد من المواقع.

وقالت مصادر مطلعة على فترة عمل ألتمان في OpenAI لموقع WIRED إنهم لم يكونوا على دراية بهذه الاتهامات. ولم يعلق ألتمان على هذه الاتهامات حتى الآن.

وتوضح الرسالة الغريبة التي يفترض أنها كتبت من قبل موظفين سابقين في OpenAI، بالتفصيل "نمطا مزعجا من الخداع والتلاعب من قبل سام ألتمان وغريغ بروكمان، وهو رجل أعمال ومستثمر ومطور برمجيات أمريكي، وهو أحد مؤسسي شركة OpenAI.

وتم طرد ألتمان وبروكمان، ثم أعيد تعيينهما في "انقلاب دراماتيكي فاشل" حدث خلال الأيام الخمسة الماضية.

وتصف الرسالة السلوك السري والمسيء الذي يُزعم أنه من جانب ألتمان والذي "كان الدافع إليه هو ضغينة ضد إيلون ماسك بعد خلافهما".

واعتبارا من ليلة الثلاثاء، استأنف ألتمان رسميا منصبه كرئيس تنفيذي لشركة OpenAI بعد أن أجبره مجلس إدارة الشركة على الاستقالة.

BREAKING: 550 out of OpenAI's 700 employees say they will leave & go to Microsoft $MSFT if the Board of Directors do not resign and reinstate Sam Altman & Greg Brockman



"Microsoft has assured us that there are positions for all OpenAI employees at this new subsidiary..." pic.twitter.com/mkrmyL0rbr — Stock Talk Weekly (@stocktalkweekly) November 20, 2023

وتم الآن استبدال أعضاء مجلس الإدارة، فيما لم يشارك الأعضاء السابقون أي شيء تقريبا حول أسباب اتخاذهم قرار إقالة ألتمان، باستثناء وصفه بأنه "صريح بشكل غير متسق". ويقال إنه حتى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، الذي أبرم صفقة بمليارات الدولارات للتعاون مع شركة OpenAI، لم يتمكن من الحصول على إجابة حول سبب إقالة ألتمان.

This letter about OpenAI was just sent to me.



These seem like concerns worth investigating.https://t.co/hnAepyfLE6 — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2023

ولا يوجد دليل يشير إلى أن الرسالة التي شاركها ماسك حقيقية. وغرد الملياردير قائلا إن الرسالة أُرسلت إليه و"تبدو هذه مخاوف تستحق التحقيق". مضيفا أنها ربما تكون خدعة. ومع ذلك، فهي تتضمن تفاصيل محددة بشكل غريب.

وتبدو الرسالة موجهة إلى مجلس إدارة OpenAI، وتقول: "نحن موظفون سابقون في OpenAI وتركنا الشركة خلال فترة من الاضطرابات الكبيرة. وبما أنك شهدت الآن ما يحدث عندما تجرؤ على الوقوف في وجه سام ألتمان، فربما يمكنك أن تفهم سبب التزام الكثير منا الصمت خوفا من التداعيات".

وتزعم الرسالة وجود نمط من الانتهاكات نيابة عن ألتمان وبروكمان "مدفوعا بسعيهما النهم لتحقيق الذكاء العام الاصطناعي (AGI)".

على سبيل المثال، تقول الرسالة إن ألتمان أصدر تعليماته للموظفين بإخفاء التقدم المحرز في المبادرات البحثية "السرية" وطرد الموظفين الذين شككوا في هذه الممارسة.

وتدعي أيضا أن الرئيس التنفيذي قام بإجراء "تحقيقات" مع الموظفين دون علم الإدارة، بما في ذلك كبير العلماء إيليا سوتسكيفر، الذي ورد أنه كان له دور فعال في إقالة ألتمان.

تمت مشاركة الرسالة في الأصل عبر رابط على موقع Hacker News. ثم تمت إعادة نشرها على GitHub بواسطة شخص أخبر موقع Gizmodo أنه قام بنسخه لأغراض الأرشفة. واتهم بروكمان، بحسب الرسالة، باستخدام لغة تمييزية ضد أحد أعضاء "فريق التحول الجنسي"، ما أدى إلى إنهاء خدمته بسبب ضعف الأداء المزعوم.

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كما اتهم ألتمان باستغلال موارد OpenAI غير الربحية لتحقيق أهداف شخصية، "بدافع الضغينة ضد إيلون ماسك".

جدير بالذكر أن شركة OpenAI لم تستجب بعد لطلبات التعليق على الرسالة.

لقد تركت الأحداث الأخيرة في OpenAI الشركة في حالة من عدم اليقين، مع تساؤلات حول الدوافع وراء تغييرات القيادة والاتجاه المستقبلي للشركة.

واستأنف ألتمان رسميا دوره كرئيس تنفيذي لشركة OpenAI، ويُقال إن التحقيق جار في الظروف المحيطة بإقالته.

وتواجه الشركة، المعروفة بعملها في مجال الذكاء الاصطناعي، التحديات داخليا وخارجيا في سعيها للحفاظ على مهمتها ومعالجة المخاوف التي يثيرها موظفوها.

المصدر: Gizmodo