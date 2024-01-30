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الجيش الروسي يحصل على مدافع هاون من جيل جديد

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يحصل على مدافع هاون من جيل جديد
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية في قناتها على تليغرام أن وحدات الجيش المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بدأت باستخدام مدافع هاون من جيل جديد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مدافع الهاون الجديدة (2B23 (Nona-M1 التي حصل عليها الجيش تم تطويرها من قبل خبراء في معهد " TsNIITochMash" الروسي للبحوث التقنية، وجهّزت بسبطانات خاصة تمكنها من إطلاق ذخائر تستخدم مع مدافع S9 (Nona-s2) الذاتية الحركة.

يتراوح وزن مدفع الهاون الجديد 420 كلغ، ويمكنه إطلاق 8-10 قذائف في الدقيقة، ويصل مدى قذائفه العادية إلى 8800 م، ويمكن استعمال قذائف نشطة معه يصل مداها إلى 12800 م، ويصل قطر تشظي قذائفه شديدة الانفجار إلى 7200 م.

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وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن أحد الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة تمكن من استعمال هذا النوع من المدافع لتدمير مخابئ العدو وتحصيناته ومواقع أفراده، واعتمد على المعلومات التي حصل عليها من الدرونات لتصحيح إحداثيات الرمي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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