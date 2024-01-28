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دبابات "T-80BVM" الروسية تحصل على منظومات مضادة للدرونات

العلوم والتكنولوجيا

دبابات
Sputnik konstantin morozov
صورة أرشيفية
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ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن دبابات "T-80BVM" التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة حصلت على منظومات"Volnorez" التي تحميها من خطر الدرونات المعادية.

وقال أحد قادة فرق الدبابات في الجيش الروسي في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية:"مركباتنا مجهزة بأنظمة حماية ديناميكية، وكذلك مزودة بمنظومات Volnorez للحرب الإلكترونية، درونات FPV باتت تستخدم على نطاق واسع من قبل قواتنا ومن قبل القوات المعادية، وهذه المنظومات تساعدنا في حماية الآليات من خطر هذه الدرونات".

ومنظومات "Volnorez" هي منظومات حرب إلكترونية صغيرة الحجم تعمل بشكل فعال بالتشويش على إشارات التحكم بالدرونات في دائرة نصف قطرها 600 م، وبمجرد دخول الطائرة المسيّرة نطاق عمل المنظومة تشلّ حركتها في الهواء.

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ويمكن تركيب هذه المنظومات على العديد من أنواع المركبات القتالية مثل الدبابات والمدرعات وعربات نقل الجنود القتالية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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