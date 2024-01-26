اختبار منظومات "الحارق" الروسية الجديدة المضادة للدرونات

أعلنت الخدمة الصحفية لقوات الحرس الوطني الروسي أن قواتها اختبرت بنجاح منظومات "الحارق" المحمولة الجديدة المضادة للدرونات.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة:" قواتنا المخصصة لحماية مناطق دونباس اختبرت بنجاح منظومات (الحارق) المخصصة لاكتشاف وقمع الدرونات المعادية".

وأضاف البيان:"الميزة الفريدة في هذه المنظومات هو سهولة نقلها واستخدامها في أي مكان تقريبا، يمكن استعمال هذه المنظومات في المواقع الثابتة أو أثناء أنشطة الاستطلاع والبحث".

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وأشار البيان إلى أن قوات حرس الحدود الروسي وخلال الأسبوع الأول من اختبار هذه المنظومات تمكنت من التشويش وشل حركة 3 درونات معادية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في 14 يناير الجاري أيضا أنها بدأت باختبار منظومات "Saniya" المضادة للدرونات مع بعض الدبابات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، وأن هذه المنظومات مخصصة لاكتشاف الدرونات من فئة FPV، والتشويش عليها".

المصدر: إزفيستيا