الجيش الروسي يتسلم قواذف قنابل جديدة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية للصناعات التقنية والعسكرية أنها سلّمت الجيش الروسي دفعة من قواذف GM-94 المحمولة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "سلّمت روستيخ الجيش الروسي دفعة من قاذفات القنابل اليدوية GM-94، عملية التسليم تمت قبل الموعد المحدد الذي كان مخطط له سابقا، هذه القاذفات مهمة بشكل رئيسي لقوات المشاة الهجومية كونها تساعد على ضرب العدو خلف التحصينات".

وأشار البيان إلى أن مكتب "شيبونوف" الروسي للتصاميم العسكرية طوّر عدة أنواع من الذخائر من عيار 43 ملم للقاذفات المذكورة، بما فيها القذائف المتشظية والحرارية.

وحول الموضوع قال مدير قسم تصنيع الأسلحة في مؤسسة"روستيخ" بيكخان أوزدويف: "قاذفات GM-94 مطلوبة بشكل كبير في منطقة العملية العسكرية الخاصة كونها خفيفة الوزن وعملية ولها معدل ارتداد منخفض، بفضل العمل الجاد والمخلص من قبل صانعي السلاح في روسيا تمكنا من تسليم الجيش دفعة من هذه القاذفات قبل الوقت المحدد".

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ويبلغ طول قاذف GM-94 في حال كان الأخمص مفتوحا حوالي 80 سم، وفي حال طي الأخمص يصبح طول القاذف أقل من 54 سم ما يجعله سهل الحمل والاستخدام، أما وزنه مع الذخيرة فأقل من 5 كلغ.

المصدر: سلاح روسيا