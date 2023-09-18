"كلاشينكوف" تعلن عن واحدة من أكثر البنادق تميزا!

أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية أنها بدأت بيع بندقية MP-155 Ultima متعددة الأغراض والتي حصلت على تقنيات مميزة وشكل أنيق.

وتعتبر البدقية الجديدة أول بندقية روسية مجهزة بكمبيوتر داخلي يظهر لمستخدمها معلومات تتعلق بعدد الطلقات وسرعة معدل الرمي وفيه ساعة وبوصلة إلكترونية، يمكن إقرانه مع الهواتف أو الحواسب عبر شبكات Wi-Fi لنقل البيانات وتخزينها.

صنعت هذه البندقية من أجود المعادن المستعملة في صناعة الأسلحة وجهّزت بسككك مصنوعة من الألومينيوم والبيكاتين الخفيف والقوي لتسهيل تثبيت العديد من من الملحقات الخارجية عليها مثل أجهزة التسديد والمناظير البصرية والمناظير الليلية والمصابيح وغيرها.

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وحصلت هذه البندقية على سبطانات ملساء بطول 71 و75 سم لتعمل مع خراطيش من عيار 12/70 ملم، وتأتي بنسختين، نسجة قصيرة مزودة بقبضة تشبه قبضات المسدسات، ونسجة مزودة بقبضة يمكن إسنادها على الكتف.

تم اختبار البندقية وحصلت على شهادة المطابقة والاعتماد رقم ROSS RU.C-RU.AYA.B.01117/23 بتاريخ 31 يناير 2023، وبدأت شركة "كلاشينكوف" ببيعها في روسيا.

المصدر: سلاح روسيا