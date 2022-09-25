"كلاشينكوف" تطوّر رشاشها الجديد

أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية أن أعمال تصنيع وتطوير رشاش RPL-20 الجديد تجري على قدم وساق.

وحول الموضوع قال مدير الشركة، آلان لوشينكوف: "رشاش RPL-20 الجديد يخضع لعمليات تطوير، هذه العمليات تجري تماما بما يتوافق مع الجداول الزمنية الموضوعة لها".

وأضاف "بعد الانتهاء من تطوير نسخ الرشاش من عيار 5.45×39 ملم، سيتم تطوير نسخ منه مجهزة بخراطيش من أعيرة أخرى".

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وكان كبير المصممين في الشركة، سيرغي أورجومتسيف قد أشار العام الماضي إلى "أن رشاش RPL-20 يمكن أن يطوّر ليحصل على خراطيش من عيار 7.62×39 ملم و 5.56×45 ملم".

كانت "كلاشينكوف قد كشفت عن تصميم هذا الرشاش أول مرة خلال منتدى "الجيش-2020"، وأظهرت الفيديوهات الترويجية أن الرشاش سيحصل على مخزن خفيف الوزن يتسع لمئة طلقة، كما سيجهّز بسكك خاصة لتثبيت المناظير ومعدات التوجيه والمصابيح الخارجية، وسيحصل على مخمدات لهب ومسند للكتف يمكن التحكم بوضعياته بما يتناسب مع جسم رامي النيران.

المصدر: سلاح روسيا