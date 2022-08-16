كلاشينكوف تستعرض أحدث منتجاتها في منتدى "الجيش-2022"

كشفت شركة كلاشينكوف الروسية خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي ضمت درونات وبنادق ورشاشات آلية مميزة.

ومن بين المعروضات التي كشفت عنها الشركة في المنتدى كانت بندقيتا AK-19 و AK-308 الرشاشتان اللتان تم تعديلهما في مصنع كلاشنيكوف في إيجفسك لتلبية متطلبات العملاء الأجانب.

وتعتبر بندقية AK-19 نسخة معدلة عن بندقية AK-12 المستخدمة على نطاق واسع في الجيش الروسي حاليا، لكن النسخة المعدلة حصلت على حجرات نارية للطلقات من عيار (5,56x45) ملم، وعلى معدل ارتداد أقل، وباتت أقل ضوضاء أثناء إطلاق النار، وتحسنت فيها دقة إصابة الهدف، كما جهزت بالعديد من الفتحات والمسننات على هيكلها لتثبيت الملحقات الخارجية.

Sputnik

إقرأ المزيد

وبالنسبة لبندقية AK-308 الآلية التي استعرضتها الشركة في المنتدى أيضا حصلت نسختها الجديدة على حجرات لإطلاق رصاص من عيار (7,62x51) ملم، وحصلت على مقذوفات ذات قدرات اختراق كبيرة، كما جهزت البندقية بسكك خاصة لتثبيت قاذف قنابل خارجي وتثبيت مصابيح ومعدات تصويب ليزرية ومناظير ليلية ونهارية.

Sputnik

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: سلاح روسيا