علماء روس يكتشفون وسيلة مضادة للأمراض الجائحة مثل "كوفيد-19"

اكتشف علماء معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية الروسي وسيلة لتعزيز منظومة المناعة، ستساعد الناس على مقاومة الأمراض الخطيرة مثل الإنفلونزا و"كوفيد-19".





والوسيلة الجديدة هي عبارة عن مستحلب نانوي يعتمد على التربينويدات - وهي جزيئات نشطة تشكل جزءا من الزيوت الأساسية للأشجار الصنوبرية. وهي مواد تساعد النباتات على مقاومة البكتيريا المسببة للأمراض والعوامل الطبيعية الضارة.

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وقد أضاف الخبراء التيربينويدات إلى تركيبة السكوالين، وهو مستحضر يستخدم على نطاق واسع في العالم لإنتاج أدوية مختلفة لتحسين الصحة. وقد سمح هذا بإمكانية الحصول على مادة جديدة وفعالة للغاية.

وتقول إيرينا فادييفا، مديرة مختبر التقنيات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "لقد ثبت أن إضافة 1بالمئة فقط من زيت التربنتين إلى السكوالين، يضاعف تأثيره على الأقل أربع مرات. وعلاوة على ذلك، يمكن للتركيبة الجديدة أن تحتفظ بخصائص مفيدة لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، في حين تظل مستحلبات السكوالين "النقية" مناسبة للاستخدام لمدة لا تزيد عن عام".

ووفقا للباحثين، أفضل طريقة لإستخدام الدواء الجديد هي الحقن، حيث يكفي حقن 2 مليلتر من الدواء لتحفز منظومة المناعة بسرعة، ما يزيد من مقاومة الجسم مع بداية موسم تفاقم العدوى أو انتشار جائحة جديدة.

المصدر: "صحيفة "إزفيستيا"