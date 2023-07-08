علماء ينتجون الباراسيتامول من الصنوبر

توصل علماء جامعة باث البريطانية إلى طريقة لإنتاج أشهر مسكنات الألم في العالم - الباراسيتامول وإيبوبروفين من مادة موجودة في أشجار الصنوبر وهي من نفايات صناعة الورق.



وتشير مجلة ChemSusChem، إلى أن الأدوية تنتج عادة من مركبات طليعية كيميائية يحصلون عليها من النفط الخام، وهذا ما يخلق مشكلة محددة في ظروف سعي العالم إلى التخلي عن الموارد النفطية.

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ووفقا للباحثين، يؤدي استخدام النفط في صناعة الأدوية، ليس فقط إلى انبعاث كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، بل وأيضا إلى تقلبات في الأسعار أيضا، لأن هذه الصناعة مرتبطة مباشرة بالوضع الجيوسياسي في البلدان التي تملك احتياطيات نفطية.

والآن تمكن الباحثون من حل هذه المشكلة، حيث ابتكروا تكنولوجيا لإنتاج عدد من المركبات الطليعية الصيدلانية من β-pinene المتجدد بيولوجيا، والذي هو أحد مكونات زيت التربنتين. وتمكنوا خلال التجارب من تحويل المركبات إلى باراسيتامول وإيبوبروفين. بالإضافة إلى ذلك، تمكنوا من تصنيع عدد من المواد الأخرى: 4-هيدروكسي أسيتوفينون، وهو أمر ضروري لإنتاج حاصرات بيتا ؛ السالبوتامول المستخدم في أجهزة الاستنشاق لمرضى الربو ، ومركبات أخرى تستخدم على نطاق واسع في صناعة العطور ومنتجات التنظيف.

ويشير الباحثون، إلى أن التكنولوجيا في شكلها الحالي قد تكون أكثر تكلفة من تلك المستخدمة في صناعة الأدوية من النفط الخام. ولكن المستهلكين على استعداد لدفع المزيد مقابل أدوية صديقة للبيئة مصنوعة بالكامل من مكونات نباتية.

المصدر: لينتا. رو