كشف آلية نقل الصورة من العين إلى الدماغ

تمكن علماء جامعة برلين الطبية ومعهد ماكس بلانك للذكاء البيولوجي والمركز الطبي بجامعة شاريتيه من اكتشاف الآلية الدقيقة لعملية نقل الصور من شبكية العين إلى الدماغ.





وتشير مجلة Nature Communications، إلى أن الدماغ يستخدم في معالجة المعلومات المرئية منطقتين: القشرة البصرية في الفص القذالي والأكيمة العلوية، وهي أحد الهياكل الرئيسية في الدماغ المتوسط. وأن الخلايا العقدية في شبكية العين مسؤولة عن الاستجابة للمنبهات الخارجية وإرسال البيانات. ومع ذلك، فإن الطريقة التي ترتبط بها خلايا الدماغ والخلايا العصبية وظيفيا كانت غامضة حتى الآن.

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واستخدم الباحثون في التجارب التي أجروها أحدث جيل من أقطاب Neuropixels، التي تسمح بتسجيل نشاط الخلايا العصبية والوصلات. وقد ساعدت هذه التقنية على كشف آلية نقل الصور في الثدييات (الفئران) والطيور.

واتضح للباحثين، أن الإشارات التي تدخل الدماغ المتوسط ​​ناتجة عن نبضات في محاور الخلايا العقدية. وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها الباحثون من التقاط نشاط الخلايا العصبية في شبكية العين والخلايا العصبية المرتبطة بها في الدماغ في وقت واحد. وتشير هذه النتائج، إلى أنه يمكن استخدام Neuropixels لتسجيل الإشارات الكهربائية المحورية.

ووفقا للخبراء، يسمح هذا الاكتشاف بتحسين تصورات الأطباء عن العمى الناجم عن تلف القشرة البصرية بسبب إصابة أو ورم . لأن مثل هؤلاء المرضى يحتفظون بقدرة متبقية على معالجة المعلومات المرئية من خلال الادراك الحسي للخطوط والحركة وحتى الألوان المرتبطة بالدماغ المتوسط.

المصدرك لينتا. رو