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الدبابات البولندية تُظهر ضعف قدرتها على البقاء

العلوم والتكنولوجيا

الدبابات البولندية تُظهر ضعف قدرتها على البقاء
dz4ngrizalosaur.livejournal.com
صورة أرشيفية
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خسرت القوات المسلحة الأوكرانية غالبية الدبابات التي شاركت في الهجوم المضاد الفاشل في جنوب أوكرانيا، بما فيها الدبابات البولندية سوفيتية الصنع.

وقد سلّمت بولندا لأوكرانيا دبابات " تي – 72 إم 1" و"تي – 72 إم 1 إر" سوفيتية الصنع والمطوّرة في بولندا. لكن الخبراء العسكريين الروس وصفوها بـ"وحيدة الاستخدام"، إذ أنها تنفجر وتحترق بعد تعرضها للقصف بصواريخ روسية.

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يذكر أن تلك الدبابات تم تصميمها مطلع الثمانينيات لتصديرها إلى البلدان الصديقة وإنتاجها خارج الاتحاد السوفيتي بترخيص. وكان بإمكانها التصدي الناجح للذخائر التي أنتجت منذ 40 عاما. لكنها عاجزة عن التصدي للصواريخ المعاصرة المضادة للدبابات.

وحاول المهندسون البولنديون تعزيز دروعها بأجهزة الحماية الدينامية للجيل الأول. لكن تبيّن إنها عاجزة عن حماية الدبابة من الرؤوس القتالية المزدوجة حيث تفجّر الشحنة الأولية الدرع النفاثة، أما الشحنة الأساسية الثانية فتخترق الحماية الرئيسية بسهولة، ما يؤدي إلى انفجار الدبابة من داخلها.

لذلك فإن دبابات قوات النازيين محكوم عليها عمليا بالتدمير.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن بولندا سلّمت الأوكرانيين كذلك دبابات " تي – 72 إم" التي لم يُرسلها الأوكرانيون إلى الخط الأمامي خوفا من  تدميرها الحتمي.

وتعوّل القيادة الأوكرانية كذلك على دبابات "ليوبارد – 1" و"ليوبارد – 2" الألمانية التي لم يتخذ قرار بعد بتسليمها لأوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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