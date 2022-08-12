"روستيخ" تعلن عن اختتام اختبار مدفع روسي جديد "قاتل الدبابات"

أعلن النائب الأول لرئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية فلاديمير أرتياكوف، عن اختتام اختبار المدفع المطوّر ذاتي الحركة والمضاد للدبابات عيار 125 ملم من طراز "2С25".

وقال في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية سيمنح المدفع عما قريب لقب "01"، ما يسمح بدخوله الخدمة في الجيش الروسي.

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يذكر أن قاتل الدبابات "2С25" عبارة عن مدرعة مجنزرة برمائية مزودة بمجمع مدفعي وصاروخي قوي. وإنه قادر على اجتياز الموانع المائية وإطلاق النيران أثناء السير في الماء وعلى الأرض وكذلك خوض العمليات الحربية في الجبال والمستنقعات وفي ظروف المناخ الاستوائي الحار.

وأشار أرتياكوف إلى أن المدفع لا يقل فاعلية من ناحية قوة النيران عن دبابات "تي – 80" و"تي – 90" وأضاف أن المدفع الروسي الجديد المضاد للدبابات لا مثيل له في روسيا وفي العالم كذلك.

المصدر: نوفوستي