منتدى "الجيش - 2022" يكشف عن مدفع هوتزر"مستا" المطور

سيكشف منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني الدولي مدفع "مستا – إس" المطور ذاتي الحركة عيار 155 ملم والذي تم تزويده بنظام أوتوماتيكي لقيادة النيران.

صرح بذلك ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الروسية وقال إن عملية تطوير وتحديث مدفع هوتزر "مستا – إس" مستمرة ، وقد أدرجت على أنظمته وظيفة استخدام الخرائط الإلكترونية والحاسوب الباليستي وأجهزة المسح الطوبوغرافي المرتبط بمنظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية.

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وقد بلغت سرعة رمي المدفع 10 طلقات في الدقيقة. وعلاوة على ذلك فإن مدفع "مستا" صار قادرا على إطلاق النيران بنظام الغارة النارية، ما يعني أن مدفعا واحدا بمقدوره تدمير بضعة أهداف في آن واحد.

يذكر أن منتدى "الجيش – 2022" سيكشف العام الجاري كذلك عن دبابة "تي – 90 إم إس" التي قد أكّدت فاعليتها في العمليات الحربية وعربة دعم الدبابات "ترميناتور" والروبوت المصمّم على أساس مدرعة "بي إم بي – 3" والذي سيعرض لأول مرة في وضع الحركة وليس في الثبات فقط ومعدات حربية أخرى.

جدير بالذكر أن منتدى "الجيش-2022" سيعقد العام الجاري في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، في مجمع "باتريوت" العسكري الوطني للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا