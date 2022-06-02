"ستالينغراد" ستستهدف النازيين في أوكرانيا

تسلم قناصو منطقة "دونباس" نموذجا جديدا لبندقية القنص "ستالينغراد" تم تصنيعه بفضل التبرعات الشعبية.

أفاد بذلك صانع الأسلحة الروسي ورئيس شركة Lobaev Arms الروسية، فلاديسلاف لوبايف، على قناة "تليغرام" التابعة له

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وقال إن المقصود بالأمر هو نموذج متعدد الأعيرة وقابل لاستبدال أجزائه بأجزاء جديدة.

وقال في رسالة بعث بها إلى قناصي "دونباس":" أرسل بندقيتي التي أنتجت بفضل التبرعات الشعبية إلى أفراد الوحدة العسكرية المجيدة المتخصصة في تحييد النازيين. أما تسميتها فتُعيد إلى الأذهان مأثرة الأبطال المدافعين عن ستالينغراد الذين قاتلوا النازيين أيضا.

أوضح، لوبايف أن بندقية القنص "ستالينغراد" يمكن استخدامها عند تنفيذ مهام خاصة مع شرط أن يتم تزويدها بأجزاء إضافية.

يذكر أن "ستالينغراد" هي بندقية تنفّذ طيفا واسعا من المهام يبلغ مدى عملها 1600 متر، سرعة الرصاصة 850 مترا في الثانية، كثافة النيران 50 سنتيمترا.

وهناك رصاصتان للبندقية تفوق سرعة أولهما سرعة الصوت وتقل سرعة ثانيهما عن سرعة الصوت.

المصدر: روسيسكايا غازيتا