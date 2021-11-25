مشاة البحرية الروسية يزوّدون برشاشات جديدة

تسلمت وحدات مشاة البحرية في أسطول بحر البلطيق الروسي دفعة أولى من رشاشات " آكا – 12" عيار 5.45 من تصنيع شركة "كلاشينكوف".

وذلك في إطار برنامج إعادة تسليح البحرية الروسية.

وأفاد ناطق باسم أسطول بحر البلطيق بأن الأسلحة الخفيفة الجديدة حلت محل رشاشات " آكا – 74 إم" التي كانت على مدار أعوام في حوزة مشاة البحرية الروسية.

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يذكر أن وحدات القوات المسلحة الروسية بدأت نهاية عام 2018 تتسلم رشاشات "آكا – 12" الذي تم تصميمه في إطار برنامج "راتنيك" لتجهيزات وبزات الجندي الروسي. وبدأت شركة "كلاشينكوف" في إنتاج " آكا – 12"، بصفته منصة للأسلحة الخفيفة ذات أعيرة ومهام مختلفة وتستخدم لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء.

أما الجيش الروسي فيستخدم رشاش "آكا – 12" بعيار 5.45 ملم من جيل جديد يختلف عن سابقيه "آكا – 74 إم" و" آكا إم" بدقة وكثافة فائقتين للرمي من أي وضع كان.

وتطورت إلى حد بعيد بيئة عمل الرشاش، وتم تزويد "آكا – 12" بعدة لوحات "بيكاتيني" تركب عليها أجهزة إضافية، بما فيها أجهزة التصويب، قبضة المسدس، المصباح، دليل الهدف الليزري.

وقد ظهر في مخزن الرشاش شباك شفاف لمراقبة عدد الذخائر. أما قبضة المسدس ففيها حاوية يمكن أن تحفظ داخلها بطارية كهربائية لجهاز التصويب أو أدوية. ويمكن أن يركب قاذف قنابل في أسفل الماسورة . وقد ازداد عمر الماسورة التي استخدمت تكنولوجيا حديثة لتصنيعها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا