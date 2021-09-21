وسائل الإعلام الصينية تقيّم عاليا رشاش "آكا – 12" الروسي

قدّمت وسائل الإعلام الصينية تقييما عاليا لبندقية "آكا – 12" الآلية التي يزوّد بها الجيش الروسي في الوقت الحاضر.

وقالت صحيفة "Sohu:" الجميع يتحدثون عن الصواريخ فرط الصوتية، لكن القليلين يستذكرون أن الروس ظهر لديهم رشاش "آكا – 12" وهذا الأمر في غاية الأهمية".

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يذكر أن الرشاش الروسي الجديد هو حلقة هامة في أسرة السلاح الروسي الخفيف وخطوة أخرى إلى الأمام في مجال التكنولوجيات من جهة وبيئة العمل من جهة أخرى.

وقد حصل "آكا – 12" على قبضة جديدة وأخمص متحكم فيه وقابل للطي ولوحات "بيكاتيني" حيث تركب أجهزة إضافية.

ومن المهم جدا أن الرشاش له أكثر من نموذج، بما في ذلك نموذج عيار 5.56×45 ملم الذي يتفق مع مقاييس حلف الناتو، الأمر الذي يتيح فرصة لاستخدام طلقات أجنبية في القتال، فضلا عن فرصة لتصدير السلاح إلى بلدان أخرى لم تستخدم سابقا "آكا – 12".

وقالت الصحيفة أن "آكا – 12" يتم تحديثه باستمرار، آخذين بالحسبان الخبرة المكتسبة أثناء خوض العمليات الحربية في سوريا حيث استخدمته وحدات المشاة والوحدات الخاصة على حد سواء.

وأصبح "آكا – 12"، حسب الصحيفة الصينية أكثر دقة مقارنة بـ "آكا – 74" الذي ركَز تصميمه على الأمان والدقة الفائقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا