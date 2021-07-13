مسدس "ليبيديف" الروسي يحظى باهتمام بلدان في الشرق الأوسط

ستعرض شركة "كلاشينكوف" مسدسها الحديث "ليبيديف" على من اهتموا بشرائه في بلدان الشرق الأوسط.

صرح بذلك كبير مصممي شركة "كلاشينكوف" سيرغي أورجومتسيف في حديث أدلى به يوم 13 يوليو لوكالة "تاس" الروسية.

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وقال:" نقوم حاليا بإعداد حفلات تقديم أكثر تفصيلا لبعض أصحاب الطلب وبصورة خاصة في بلدان الشرق الأوسط والذين نجري معهم محادثات".

وأعاد كبير المصممين إلى الأذهان أن مسدس "ليبيديف" الروسي الحديث قد كشف عنه لأول مرة خارج روسيا في معرض IDEX 2021 للأسلحة الذي أقيم العام الجاري في الإمارات العربية. وقال إن اهتمام الشركاء الأجانب بالمسدس الروسي كان بالغا للغاية.

يذكر أن مسدس "ليبيديف" الذي صممته شركة "كلاشينكوف يمكن أن يستخدم مختلف الأنواع من الذخائر عيار 9*19 ملم، بما في ذلك ذخائر Luger العادية والذخائر خارقة الدروع.

وحسب كبير المصممين فإن مسدس "ليبيديف" يختلف عن أمثاله الأجنبية ببيئة العمل المطوّرة وسرعة الرماية الأعلى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا