"كلاشينكوف" تنشر فيديو عن تصميم مسدسها الجديد (فيديو)

تم تصميم مسدس "ليبيديف ( بي إل – 15) باستخدام التكنولوجيات الرقمية.

وقد سلط مقطع فيديو قصير نشرته شركة "كلاشينكوف" الروسية على الإنترنت الضوء على مراحل تصميم المسدس.

ويتميز مسدس "ليبيديف" عيار 9*19 ملم بمخزن يتسع لـ14 طلقة. ولوح "بيكاتيني"، يركب في أسفل الماسورة كما تركب أجهزة إضافية.

ويختلف النموذج الخفيف "بي إل-15 كا" عن النموذج الأساسي "بي إل-15" بطول أقصر ووزن أخف. أما مبدأ عمل المسدس فلم يتغير.

يذكر أن الإنتاج الصناعي لمسدسات "ليبيديف" انطلق العام الجاري. ومن شأنه أن يحل محل مسدس "ماكاروف" في الجيش والأجهزة الأمنية.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن اختبار المسدس قد بدأ في وحدات الحرس الوطني الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا