فيديو رائع بتقنية time-lapse لأطول خسوف جزئي للقمر منذ عام 1440

في مساء يوم 18 و19 نوفمبر، قدم القمر عرضا فريدا لأطول خسوف جزئي منذ عام 1440.

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وشهد بعض عشاق الفلك الحدث بأكمله إما من مقر سكناهم أو عبر المواقع التي بثت الظاهرة بشكل مباشر، ولكن إذا كنت من بين هؤلاء الذين لم يحظوا بفرصة متابعة أطول خسوف لهذا القرن، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بالعرض المميز.

فقد قام مرصد غريفيث في كاليفورنيا ببث الحدث على الهواء مباشرة ثم قام بتحويله إلى فيديو بتقنية time-lapse مدته دقيقة واحدة.

ويشار إلى أن الخسوف الجزئي استمر في الواقع نحو 3.5 ساعات، وهو أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 عاما.

ويعني خسوف القمر جزئيا، أن القمر لم يكن مغطى بأكمله بظل الأرض، لكنه كان شبه كلي، مع ترك قطعة رقيقة مرئية منه في الضوء. إذا كنت تراقب المشهد بعناية، فيمكنك أن ترى القمر يأخذ صبغة حمراء طفيفة.

المصدر: سي نت