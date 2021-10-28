لماذا يمكننا رؤية القمر خلال النهار؟

إن تقسيم الليل والنهار، والظلام والنور، هو السبب في أن الحضارات القديمة كانت تعبد القمر والشمس في كثير من الأحيان.

وعلى الرغم من أننا اعتدنا على رؤية القمر في الليل، إلا أنه في بعض الأحيان يمكننا رؤيته حتى في النهار. وقد يفاجأ الكثير من الناس بهذا، إلا أنه أمر طبيعي تماما.

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لماذا نرى القمر خلال النهار؟

بدءا بمعرفة الأساسيات، مثل الدورة النهارية، الليل والنهار وشروق الشمس وغروبها، فإن القمر يبدو مثل أي جسم آخر في السماء، ما يعني أنه يشرق من الشرق ويغرب في الغرب. وهذا لأن الأرض تدور باستمرار من الغرب إلى الشرق أثناء دورانها حول الشمس.

وخلال النهار، تكون الشمس هي أكثر الأجسام إضاءة في السماء، وفي الليل، يكون القمر (عندما يكون مرئيا) هو أكثر الأجسام إضاءة.

ولكن في بعض الأحيان، يكون القمر مرئيا أثناء النهار. وهناك سببان بسيطان لإمكانية رؤيتنا للقمر أحيانا أثناء النهار.

ويكمن السبب الأول في لمعان القمر الظاهر، والذي يرجع إلى قربه من كوكبنا ومجموعة من العوامل الأخرى.

وهو ساطع بدرجة كافية بحيث يخترق نوره الضوء الأزرق المتناثر للسماء. وإذا كنت تنظر إلى المكان الصحيح تماما باستخدام التلسكوب، فيمكنك أيضا رؤية كواكب عطارد والزهرة والمشتري في وضح النهار، بالإضافة إلى عدد قليل من ألمع النجوم.

والسبب الثاني، هو الطبيعة الخاصة لمدار القمر حول الأرض، والمعروف أيضا باسم الدورة القمرية، حيث يجب أن يكون القمر مرتفعا بدرجة كافية في السماء ليكون مرئيا.

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وبين هذين العاملين، يمكن أن يصبح القمر أكثر وضوحا للمراقب العادي أثناء النهار.

ولتوضيح الأمر بشكل أكثر بساطة، يمكننا رؤية القمر أثناء النهار لنفس السبب الذي يجعلنا نراه في الليل، حيث يعكس سطحه ضوء الشمس في أعيننا.

ويؤدي اللون الأبيض للقمر إلى جعله عاكسا قويا، ويمكن اعتباره بمثابة مرآة كبيرة تقوم بعكس ضوء الشمس القادم من الجانب الآخر للأرض.

وبحسب وكالة ناسا، فإنه في الغالب، يقوم القمر بالغروب في جهة الغرب أثناء شروق الشمس من الشرق، ولكن، عندما يصل القمر إلى مرحلة الاكتمال (البدر) يكون موجودا في الجانب المعاكس تماما للشمس، ثم مع اقتراب القمر من طور الهلال تتناقص المسافة بينه وبين الشمس. ويؤدي هذا الأمر إلى جعل القمر مرئيا بشكل أقل خلال الليل، لكن من المؤكد أيضا أنه يزيد من قابلية رؤيته بشكل أفضل خلال النهار.

وباختصار، القمر عاكس ممتاز وقريب من الأرض ولذلك يكون مرئيا بشكل واضح خلال الليل والنهار، كما أن مدار القمر يزيد من قابلية رؤيته لأنه يصبح أقرب إلى الشمس في أول الدورة القمرية أثناء تحركه في السماء ولذلك تزيد القدرة على رؤيته نهارا.

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كم يبعد القمر عن الارض؟

في كثير من الأحيان عندما نرى رسومات للأرض والقمر، فإنهما يبدوان قريبين جدا من بعضهما البعض.

لكن لا تنخدع بهذا، لأنهما في الواقع متباعدان، حيث يقع القمر على بعد 238855 ميلا (384400 كم) في المتوسط.

ويشار إلى أن القمر لا يبعد دائما عن الأرض بنفس المسافة، وهذا لأن المدار ليس دائرة كاملة.

وعندما يكون القمر في أبعد نقطة له من الأرض، يكون على بعد 252088 ميلا، ولكن عندما يكون في أقرب نقطة له منا، يكون على بعد 225623 ميلا.

المصدر: ذي صن + ناسا