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مصر..العثور على قبر أمين صندوق رمسيس الثاني

العلوم والتكنولوجيا

مصر..العثور على قبر أمين صندوق رمسيس الثاني
Ministry of Tourism and Antiquities
صورة تعبيرية
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عثر علماء الآثار بجامعة القاهرة على قبر أمين صندوق رمسيس الثاني، الذي كان يحمل أيضا لقب الكاتب الملكي والمسؤول عن تقديم الأضاحي في معبد ذيبان لرمسيس الثاني.

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وتشير ARTnews، إلى أن علماء الاثار بجامعة القاهرة، اكتشفوا القبر خلال عمليات الحفر الجارية في مقبرة سقارة، التي تقع جنوب القاهرة على مسافة 25 كيلومترا.

وقد اكتشف علماء الآثار على جدران القبر كتابة هيروغليفية ورسم عجل ينقل للذبح. كما عثروا على عدد من الألواح الحجرية، يعتقد أنها كانت مخصصة لتدعيم سقف القبر، الذي مع مرور الوقت انهار.

ولا تزال أعمال الحفر والتنقيب مستمرة في مقبرة سقارة. ومن المحتمل جدا أن يعثر علماء الاثار فيها على قطع أثرية مهمة.

ويذكر أن رمسيس الثاني حكم مصر القديمة في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ، خلال عصر الدولة الحديثة (1550-1069 قبل الميلاد). حيث كانت مصر القديمة في تلك الفترة في ذروة قوتها.

المصدر: نوفوستي

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