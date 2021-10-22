بيوض تحتوي على أجنة متحجرة تكشف عن تفاصيل شكل حياة الديناصورات قبل 200 مليون عام

كشفت دراسة جديدة أن الديناصورات المبكرة كانت اجتماعية وانتقلت في قطعان قبل 193 مليون سنة، أي قبل 40 مليون سنة مما كان يعتقد في البداية.

وعثر على أكثر من 100 بيضة كاملة مع بقايا جنين بداخلها، في مقبرة للديناصورات في تكوين لاغونا كولورادا في باتاغونيا، الأرجنتين، ما يوفر أول دليل في العالم على سلوك القطيع.

إقرأ المزيد

وتظهر عمليات المسح أنها تنتمي إلى نفس النوع، وهو ديناصور عشبي بدائي طويل العنق يسمى Mussaurus patagonicus، وهو سلف مبكر بحجم الزرافة من الديناصورات طويلة العنق مثل brachiosaurus، وفقا لفريق علماء الحفريات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وتعود البيوض، التي تحتوي على أجنة بداخلها، إلى 193 مليون سنة، إلى حقبة الدهر الوسيط، أي قبل نحو 40 مليون سنة من التقديرات السابقة لبدء سلوك القطيع.

كما احتوى الموقع في الأرجنتين على عظام متحجرة لـ80 ديناصورا صغيرا وبالغا، مجمعة حسب أعمارها المختلفة في مساحة تبلغ نحو نصف ميل مربع على الحواف الجافة للبحيرة.

وقال الفريق إن البيض والفقس كانا في منطقة واحدة، وكانت البالغة في الجوار والكبار منتشرة في جميع الأنحاء، في نموذج لهيكل اجتماعي معقد.

وعملت الديناصورات كمجتمع، حيث كانت تضع بيضها في أرض تعشيش مشتركة، وفقا للمؤلف المشارك في الدراسة الدكتور جهاندار رامزاني.

Do you want to get up, close and personal with a fossilised Mussaurus Patagonicus egg? Check out the video made by @vinfernand@poldiego with the data from their non-destructive experiment at the ESRF. pic.twitter.com/BdlzMnFBNS — European Synchrotron (@esrfsynchrotron) October 21, 2021

ويبلغ حجم البيض حجم بيضة الدجاجة تقريبا، وباستخدام أحدث صور الأشعة السينية، تمكن الفريق من فحص المحتويات دون تفكيكها.

ووجدوا داخل البيض أجنة محفوظة بشكل جيد ما سمح لهم بتأكيد هوية Mussaurus patagonicus.

Un equipo de científicos argentinos, de EEUU, Francia y Sudáfrica descubrió que en la localidad El Tranquilo, en #SantaCruz, Argentina, hace 192 millones de años hubo una colonia reproductiva de la especie de dinosaurio Mussaurus patagonicus.



¡Muchos fósiles de huevos! pic.twitter.com/pe143bA2WC — Federico Kukso (@fedkukso) October 21, 2021

#Dinosaurios Un equipo internacional de científicas y científicos encontró más de cien huevos y ochenta esqueletos de Mussaurus patagonicus. El hallazgo permite recrear detalles inéditos de cómo vivían y cómo era su organización social. ¡Leé la nota! https://t.co/eDaKFu8ScDpic.twitter.com/BVrVUN7CQg — NEX Ciencia y Tecno (@nex_ciencia) October 21, 2021

ووصل طول الديناصور النباتي إلى 20 قدما ووزنه أكثر من طن. وعاشت هذه الأنواع في أوائل العصر الجوراسي، وهي عضو في الصوروبوديات (أشباه سحليات الأرجل).

إقرأ المزيد

وتشير الحفريات إلى وجود أرض تعشيش جماعي فيما قام الكبار برعاية الصغار كقطيع، وفقا للدكتور رمزاني.

ويعمل فريق دولي يضم خبراء من الأرجنتين وجنوب إفريقيا، على التنقيب عن الرواسب القديمة منذ عام 2013.

ووفقا للدكتور رامزاني، قد يكون العيش في قطعان هو ما أعطى Mussaurus patagonicus وغيره من أشباه سحليات الأرجل ميزة تطورية.

واكتشفت حفريات أشباه سحليات الأرجل المبكرة لأول مرة في تكوين لاجونا كلورادا منذ نحو 50 عاما.

وأطلق عليها العلماء اسم Mussaurus، والذي يُترجم إلى "سحلية الفأر"، حيث افترضوا أنها تنتمي إلى ديناصورات صغيرة.

والعثور على هياكل عظمية أكبر في وقت لاحق، يشير إلى الحجم الكبير للبالغة من هذا النوع من الديناصورات.

وتواجدت العظام في ثلاث طبقات رسوبية متقاربة معا، ويعتقد أن المنطقة كانت أرضا خصبة لتكاثر الأنواع.

إقرأ المزيد

ويوجد ضمن مجموعة واحدة 11 هيكلا عظميا مفصليا للديناصورات الأحداث متشابكة ومتداخلة مع بعضها البعض، كما لو تم إلقاؤها معا فجأة.

ويُعتقد أن هذا القطيع من Mussaurus مات بشكل متزامن ودُفن بسرعة.

وجرى تأريخ الحفريات بدقة من خلال التحليل الكيميائي للرماد البركاني من ثوران بعيد، مع دفن الديناصورات بواسطة غبار الرياح في نفس الوقت الذي ترسب فيه الرماد البركاني.

وأشار الدكتور رامزاني إلى أن هذه الدراسة تقدم أول دليل مؤكد على السلوك الاجتماعي في الديناصورات. موضحا: "لكن فهم علم الحفريات يقول، إذا وجدت سلوكا اجتماعيا في هذا النوع من الديناصورات في هذا الوقت، فلا بد أنه قد نشأ في وقت سابق".

وتم نشر النتائج مفصلة في مجلة Scientific Reports.

المصدر: ديلي ميل