ماذا حدث عندما اصطدم الكويكب الذي قتل الديناصورات بالأرض؟

تمثل فوهة Chicxulub، المخبأة تحت مياه خليج المكسيك، موقع اصطدام كويكب بالأرض منذ 66 مليون سنة.

وكانت النتيجة الأكثر أهمية لهذا الحدث الكارثي هو الانقراض الجماعي الخامس، الذي قضى على حوالي 80٪ من جميع أنواع الحيوانات، بما في ذلك الديناصورات غير الطافية.

لكن ما الذي حدث حقا عندما اصطدم الكويكب بالأرض؟

من خلال دراسة الجيولوجيا في كل من Chicxulub وفي جميع أنحاء العالم، قام العلماء بتجميع ما حدث في ذلك اليوم الرهيب والسنوات التالية له.

وحتى قبل أن يصطدم الكويكب، فقد كان مهيئا للهلاك، حيث اصطدم بالأرض في الزاوية الأكثر تدميرا، وفقا لدراسة أجريت عام 2020 نُشرت في مجلة Nature Communications. وكان قطر الكويكب حوالي 7.5 ميل (12 كيلومترا) ويسافر حوالي 27000 ميل في الساعة (43000 كم/ساعة) عندما خلق ندبة بعرض 124 ميلا (200 كيلومتر) على سطح الكوكب، كما قال شون غوليك، الأستاذ الباحث في معهد الجيوفيزياء بجامعة تكساس، الذي قاد الدراسة.

والأهم من ذلك، أن الكويكب ضرب الكوكب بحوالي 60 درجة فوق الأفق. وكانت هذه الزاوية مدمرة بشكل خاص لأنها سمحت لتأثير الكويكب بإخراج كمية كبيرة من الغبار والهباء الجوي في الغلاف الجوي.

وأشار غوليك إلى أدلة زميله في المنطقة لدعم عمليات محاكاة الضربة الزاوية، بما في ذلك الهيكل غير المتماثل للحفرة، وموضع صخور الوشاح المتعرجة (المنحنية لأعلى)، وتسلسلات الرواسب الفريدة في النوى التي جمعت من المنطقة، وعلى وجه الخصوص، عدم وجود نوع مميز من الصخور، يسمى المتبخرات، في النوى، مثل الهاليت والجبس.

وقدر فريق غوليك أن التأثير كان سيؤدي إلى تبخير صخور التبخر، وإرسال 325 غيغا طن من الكبريت على شكل رذاذ كبريت، بالإضافة إلى 435 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون، في الغلاف الجوي.

وتتكون المادة التي ألقيت في الغلاف الجوي بشكل كبير من الصخور المسحوقة وقطرات حمض الكبريتيك، والتي جاءت من الصخور البحرية الغنية بالكبريتات، والمعروفة باسم الأنهيدريت، والتي تبخرت أثناء اصطدام الكويكب، وفقا لدراسة عام 2014 نُشرت في مجلة Nature Geoscience.

إقرأ المزيد

وخلقت هذه السحابة من المواد المجهرية كفنا حول الكوكب، ما قلل من حرارة الشمس والضوء الوافدين. وأدى التبريد الناتج على المدى الطويل إلى تغيير مناخ الكوكب بشكل جذري. ووجدت دراسة أجريت عام 2016 في مجلة Geophysical Research Letters، أن متوسط ​​درجة الحرارة في المناطق الاستوائية انخفض من 81 درجة فهرنهايت (27 درجة مئوية) إلى 41 فهرنهايت (5 درجة مئوية). ومع خفت ضوء الشمس القادم، تضاءلت عملية التمثيل الضوئي وانهارت قاعدة السلسلة الغذائية على اليابسة وفي المحيط، ما أدى إلى سقوط الديناصورات والعديد من الحيوانات الأخرى.

وتسبب التأثير أيضا في حدوث موجات تسونامي هائلة، وهي موجات مائية ضحلة انتشرت عبر محيطات الأرض. ووصلت الموجة في البداية إلى ما يقرب من ميل واحد (1.5 كم) وسافرت 89 ميلا في الساعة (143 كم/ساعة)، ووصلت الأمواج الأخرى إلى ارتفاعات هائلة، بما في ذلك ما يصل إلى 46 قدما (15 مترا) في المحيط الأطلسي و13 قدما (4 أمتار) في شمال المحيط الهادئ، وفقا لأبحاث النمذجة.

وعلاوة على ذلك، فإن الأدلة الترسيبية من الأمواج الهائلة محفوظة في سجل الرواسب حول لويزيانا. وكشف مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد للجيولوجيا تحت ولاية لويزيانا عن تموجات ضخمة طويلة غير متكافئة يبلغ ارتفاعها 52 قدما (16 مترا) تشير إلى موقع التأثير في الخليج.

كما أشعلت الصخور المسحوقة والرماد المتتالي إلى السطح بعد الاصطدام، سلسلة من حرائق الغابات. ومن المحتمل أن يكون الدخان والرماد الإضافي قد ساهما في تبريد الكفن، ما أدى إلى تقليل ضوء الشمس القادم.

ومن السهل على الجيولوجيين أن يروا متى اصطدم الكويكب عندما يفحصون طبقات الصخور؛ من خلال الصخور حول العالم التي يعود تاريخها إلى نهاية العصر الطباشيري قبل 66 مليون سنة، هناك طبقة رقيقة من الطين المخصب بالإيريديوم، وهو عنصر نادر على الأرض ولكنه شائع بين الصخور الفضائية، وفقا لدراسة بارزة في عام 1980 نُشرت في مجلة Science.

ولكن، في حين أن الأحداث المدهشة الأخرى، بما في ذلك حرائق الغابات وأمواج تسونامي، تستحوذ على الخيال، يعتقد غوليك أن الصفقة الأكبر كانت التغييرات في الغلاف الجوي للأرض، حيث أدى الغطاء المروع إلى التبريد الذي استمر لأكثر من عقد من الزمان.

وقال: "الطريقة الوحيدة لوقوع حدث انقراض جماعي هي العبث بشيء يؤثر على الكوكب بأسره. هنا لديك دليل مباشر على حدوث ذلك".

المصدر: لايف ساينس