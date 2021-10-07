تحليل أحفوري يكشف عن ديناصور غريب بحجم الدجاجة يُطلق عليه اسم "الزعيم التنين''

يوصف التيرانوصور (T.Rex) في المجتمع العلمي غالبا بأنه "ملك الديناصورات"، بسبب شهيته الشديدة وأساليب قتله الوحشية، عندما جاب الأرض قبل 80 مليون سنة.

لكن دراسة جديدة، وجدت أن أحد أسلاف التيرانوصورالوحش القدماء، كان في الواقع بحجم دجاجة فقط.

وأطلق على هذا الديناصور اسم Pendraig milnerae، ما يعني "الزعيم التنين"، والذي عاش منذ 215 مليون سنة في ويلز، وكان واحدا من أوائل الثيروبودات، المجموعة التي تضمنت لاحقا أكلة لحوم عملاقة مرعبة بينها التيرانوصور.

Hey, @paleofan, with all these new British dinosaurs coming thick and fast, we need to consider an update to "Dinosaurs of the British Isles".😅



It's nice to see this one receive a name, Pendraig milnerae - I love it. I remember looking at this and mentioning it in the book. https://t.co/qOb9UrfnTCpic.twitter.com/kFgnaedwXI — Dr Dean Lomax (@Dean_R_Lomax) October 6, 2021

وتحمل هذه الديناصورات الصغيرة تشابها مذهلا مع ابن عمها الأسطوري التيرانوصور (Tyrannosaurus Rex أو اختصارا T.Rex)، الذي تطور بعد 150 مليون سنة.

واكتشف العلماء من متحف التاريخ الطبيعي وجامعة برمنغهام بقايا المخلوق في مقلع في Pant-y-ffynnon في جنوب ويلز.

The Pendraig milnerae was a chicken-sized creature measuring one metre long with its tail 🦕 https://t.co/LbDNdRmNRx — Evening Standard (@EveningStandard) October 6, 2021

وحدد الدكتور ستيفان سبيكمان، من متحف التاريخ الطبيعي بلندن، الديناصورات قائلا: "من الممكن أن يكون هذا الحيوان الصغير مخيفا رشيقا وسريع الحركة ومفترسا في قمة زمانه. ويمكننا أن نرى بوضوح أنه كان آكل لحوم وصيادا نشطا".

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وتابع: "لديها العديد من أوجه التشابه مع الحيوانات آكلة اللحوم العملاقة التي تطورت منها خلال العصر الجوراسي. ويقع في بداية تطور جميع الديناصورات الشهيرة التي تأكل اللحوم بما في ذلك T-Rex والسبينوصورس والفيلوسيرابتور".

وتشير الدراسة إلى أن النظام الغذائي الرئيسي لهذا المخلوق كان نوعا من السحالي الشائعة التي تسمى تواترا، والتي لا تزال تعيش حتى اليوم في نيوزيلندا.

ومثل غيرها من أكلة اللحوم الصغيرة، ربما قامت ديناصورات Pendraig milnerae أيضا بالصيد في مجموعات لإسقاط فريسة أكبر.

ويُعتقد أن يكون جسم الديناصور مشابها لجسم الدجاجة الحديثة، ولكن من الممكن أن يبلغ طوله 3 أقدام بما في ذلك ذيله.

وتم نشر النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Royal Society Open Science.

المصدر: ذي صن