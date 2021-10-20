أفراد الشرطة الروسية يتسلمون مسدس "ليبيديف"

قررت وزارة الداخلية الروسية تزويد موظفيها بمسدس "ليبيديف" القصير الذي سيحل محل مسدس "ماكاروف" القديم سوفيتي الصنع في وحدات الشرطة الروسية.

صرح بذلك مصدر لوكالة "نوفوستي" في وزارة الداخلية الروسية، مشيرا إلى أن المسدس الجديد تم تصميمه في شركة "كلاشينكوف"، وهو يختلف عن نسخة أساسية لمسدس "ليبيديف" بطوله ووزنه. ويتسع مخزن المسدس لـ14 طلقة بعيار 9×19 ملم.

إقرأ المزيد

جدير بالذكر أن مسدس "ليبيديف" الروسي الحديث قد كشف عنه لأول مرة خارج روسيا في معرض IDEX 2021 للأسلحة الذي أقيم العام الجاري في الإمارات العربية حيث كان اهتمام الشركاء الأجانب بالمسدس الروسي بالغا للغاية.

ويمكن أن يستخدم مسدس "ليبيديف" الذي صممته شركة "كلاشينكوف" مختلف الأنواع من الذخائر عيار 9×19 ملم، بما في ذلك ذخائر Luger العادية والذخائر الخارقة للدروع.

يذكر أن مسدس "ماكاروف" سوفيتي الصنع تم تصميمه عام 1949 ولا يتفق الآن مع المتطلبات المعاصرة من حيث دقة الرماية والقدرة. وتتضمن حيازة مسدسات "ماكاروف" في الأجهزة الأمنية الروسية في الوقت الراهن 100000 مسدس.

المصدر: روسيسكايا غازيتا