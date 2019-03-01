"كلاشينكوف" تطلق نسخة رياضية من مسدس "ليبيديف" الروسي

أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن المكتب الصحفي لشركة "كلاشينكوف" الروسية بتصميم نسخة "بي إل-15" الرياضية من مسدس (ليبيديف)، أطلقت عليها تسمية "SP1".

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وتزود النسخة الرياضية للمسدس بأجهزة ليزرية لدلالة الهدف، ومصباح يركب تحت الماسورة وأجهزة تسديد جديدة.

فيما لم يطرأ أي تعديل على مبدأ عمل المسدس مقارنة بمسدس "بي إل-14" الذي يتزود به حاليا ضباط الجيش الروسي، ولم يتغير عياره 9*19 ملم.

وبلغ وزن المسدس بالمخزن المصنوع من سبيكة الألومينيوم 0.8 كيلوغرام. أما المسدس بمخزنه الحديدي فيزن 1.1 كيلوغرام، وطوله 205 ميلليمترات، وطول ماسورته 112 ملم.

ويرى الخبراء في الشركة أن المسدسات الرياضية يمكن أن تصدر إلى بلدان أخرى، حيث تخصص لهواة الرمي والرياضيين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا