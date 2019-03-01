 
مباشر

"كلاشينكوف" تطلق نسخة رياضية من مسدس "ليبيديف" الروسي

العلوم والتكنولوجيا

Sputnik Grigori Sisoev
مسدس ليبيديف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lirn

أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن المكتب الصحفي لشركة "كلاشينكوف" الروسية بتصميم نسخة "بي إل-15" الرياضية من مسدس (ليبيديف)، أطلقت عليها تسمية "SP1".

إقرأ المزيد
مسدس "ليبيديف" من كلاشينكوف في حوزة الحرس الوطني الروسي

وتزود النسخة الرياضية للمسدس بأجهزة ليزرية لدلالة الهدف، ومصباح يركب تحت الماسورة وأجهزة تسديد  جديدة.

فيما لم يطرأ أي تعديل على مبدأ عمل المسدس مقارنة بمسدس "بي إل-14" الذي يتزود به حاليا ضباط الجيش الروسي، ولم يتغير عياره 9*19 ملم.

وبلغ وزن المسدس بالمخزن المصنوع من سبيكة الألومينيوم 0.8 كيلوغرام. أما المسدس بمخزنه الحديدي فيزن 1.1 كيلوغرام، وطوله 205 ميلليمترات، وطول ماسورته 112 ملم.

ويرى الخبراء في الشركة أن المسدسات الرياضية يمكن أن تصدر إلى بلدان أخرى، حيث تخصص لهواة الرمي والرياضيين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وثائق سرية من المخابرات الفرنسية تكشف "أسرارا خطيرة" عن بوتفليقة