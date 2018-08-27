مسدس "ليبيديف" من كلاشينكوف في حوزة الحرس الوطني الروسي

تختبر قوات الحرس الوطني الروسي نموذجا خفيفا من مسدس "ليبيديف" الواعد الذي صممته شركة "كلاشينكوف" الروسية.

إقرأ المزيد

وقال النائب الأول لمدير عام الشركة، سيرغي ميليكوف، على هامش منتدى "الجيش-2018"، إن الحرس الوطني الروسي مهتم دائما باقتناء أسلحة الاشتباك القريب التي تستخدمها عادة وحدات الرد السريع والوحدات الخاصة.

وكانت شركة "كلاشينكوف" قد نشرت، في سبتمبر الماضي، على موقعها الرسمي معلومات عن إطلاق نموذج خفيف من مسدس ليبيديف "بي إل 15 كا"، بمواصفات تقنية مميزة، وذلك لتبسيط حيازته من قبل أفراد القوات الخاصة.

ويختلف النموذج الخفيف "بي إل-15 كا" عن النموذج الأساسي "بي إل-15" بطول أصغر وزن أخف. أما مبدأ عمل المسدس فلم يتغير.

www.arms-expo.ru

يذكر أن وزن المسدس بمخزنه الفاضي الذي يمكن أن يتسع لـ14 طلقة، بلغ 720 غراما. ويمكن لمستخدمه أن يستبدل ماسورته بأخرى أطول. كما بمقدوره تركيب شعيرة أو جهازا خاصا للتسديد.

ويتوقع أن يحل النموذج الخفيف من مسدس "ليبيديف" في الحرس الوطني الروسي محل مسدس "ماكاروف" الكلاسيكي الذي يتسع مخزنه لـ8 طلقات فقط.

المصدر: سلاح روسيا