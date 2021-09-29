فرنسا قد تطور سفنا حربية لسلاح البحرية اليوناني

أعلن موقع Defence World المتخصص بالشؤون العسكرية أن شركات فرنسية قد تطور سفنا حربية لصالح سلاح البحرية اليوناني.

وتبعا للموقع فإن "شركة Naval Group الفرنسية قد تحصل على عقود بقيمة 5 مليارات يورو لتزويد سلاح البحرية اليوناني بسفن حربية متطورة، وقد تتضمن الصفقة إنتاج 3 فرقاطات من FDI، فضلا عن ثلاثة طرادات Gowind، مع إمكانية طلب سفن أخرى من كل نوع.

وأشار الموقع إلى أن اليونان كانت تتفاوض منذ عام 2019 مع شركات فرنسية للحصول على فرقاطتين حربيتين جديدتين، لكنها عدّلت رغباتها بداية 2021 وبدأت تسعى لاقتناء 4 سفن حربية حديثة متعددة المهام فضلا عن سعيها لتعديل وتحديث سفنها الحربية الموجودة في خدمة سلاح بحريتها.

وتعتبر فرقاطات FDI التي تسعى اليونان إلى الحصول عليها سفنا حربية متعددة الأغراض، ويبلغ طول كل سفينة منها 121.6 م، وعرضها 17.7 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 4250 طنا، كما يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية، وقطع 5000 ميل بحري في كل مهمة.

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وتشمل منظومة تسليح هذه السفن صواريخ MM40 المضادة للسفن والأهداف البحرية، وصواريخ Aster 15/30 المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 20 ملم، وطوربيدات من عيار 324 مل.

المصدر: سلاح روسيا