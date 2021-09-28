روسيا تدعم أسطول المحيط الهادئ بسفينة قتالية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد سيباشرون قريبا بتصنيع سفينة حربية جديدة لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش.

وقال بيان صادر عن الخدمة مؤخرا "يوم الأربعاء 29 سبتمبر الجاري سيشهد حوض بناء السفن التابع لمصنع آمور الروسي احتفالية رسمية مخصصة للبدء بتصنيع سفينة قتالية جديدة لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش، ستطور في إطار المشروع الحكومي 20380".

وأشار البيان إلى أن الاحتفالية ستشهد حضورا لعدد من الشخصيات العسكرية الروسية، وممثلين عن قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي، فضلا عن حضور خبراء وفنيين من الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، وخبراء من شركة "ألماز" الروسية لصناعة الأسلحة.

وكان القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأدميرال، نيكولاي يفمينوف، قد ذكر في وقت سابق "أن السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20380 ستمنح سلاح البحرية في البلاد قدرات فريدة بفضل قدراتها العالية على المناورة وأسلحتها المتطورة التي تساعدها على التعامل مع مختلف الأهداف المعادية".

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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 100م، ومقدار إزاحتها يعادل 2220 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات.

المصدر: سلاح روسيا