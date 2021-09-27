الصين تنوي اقتناء مروحيات "كا - 52 كا" البحرية الروسية

يدرس الجيش الصيني إمكانية اقتناء مروحيات "كا – 52 كا" البحرية الروسية. وينوي نشر تلك المروحيات على سفن الإنزال متعددة المهام للجيل الجديد.

وقالت صحيفة "إينو سمي" الروسية نقلا عن صحيفة South China Morning Post الصينية إن الوفد الصيني قد زار معمل المروحيات الروسي المصنع لـ "كا – 52" في إقليم "بريموري" بشرق روسيا.

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يذكر أن " كا – 52 كا" هي نموذج بحري من مروحية "كا – 52" (التمساح) الحربية الروسية. ومزوّد بأجهزة الملاحة والقيادة الحديثة.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى إيجابيات المروحية قائلة إن شفرات المروحية وأجنحتها قابلة للطي، ما يسمح بنشرها على أية سفينة، كما أشارت إلى الوزن الخفيف للمروحية الروسية، ما يعد أمرا هاما لنشره على متن سفينة الإنزال.

وبمقدور المروحية البحرية الروسية الإقلاع بحمولة تزن 12.2 طن، ما يزيد بـ1.4 طن عما هو عليه لدى مروحية "كا – 52".

وهناك ميزة هامة أخرى تمتلكها "كا – 52 كا" وهي كرسي يمكن أن يقذف الطيار في حال تعرضت المروحية لخطر الإسقاط.

ويعتقد الخبراء الصينيون أن مروحية "كا – 52 كا" صالحة تماما لنشرها على سفن الإنزال الصينية من طراز " تيب 075". كما أن صفقة اقتناء المروحيات بحسب الصينيين ستعزز التعاون بين البلدين في المجال العسكري.

المصدر: روسيسكايا غازيتا