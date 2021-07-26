مروحية "التمساح" المطوّرة تختبر صاروخا جديدا مضادا للدبابات

نفذت مروحية "كا – 52" (التمساح) الروسية المطوّرة سلسلة من الرمايات باستخدام أحدث الصواريخ الروسية وبصورة خاصة صاروخ (305) المضاد للدبابات.

Maksim Blinov

أفاد بذلك مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية على هامش معرض "ماكس – 2021" الدولي للطيران والفضاء الذي انتهت أعماله أمس في ضواحي موسكو.

إقرأ المزيد

يذكر أن صاروخ "305" يعتبر جزءا من منظومة "هرميز – آ" الصاروخية المضادة للدبابات. ومن أهم مميزات الصاروخ رأس موجهة ذاتيا يمكن أن تعمل في بضعة أنظمة، بما في ذلك نظام الليزر والنظام شبه النشيط والنظام التلفزيوني ونظام الموجات تحت الحمراء.

وتعتمد الرأس القتالية المذكورة مبدأ " ترمي وتنسى" ويمكن أن تدمر الأهداف الجوية إلى جانب الدبابات.

ويصيب الصاروخ الأهداف على مدى 25 كيلومترا ويتميز بقدرة فائقة على المناورة وتفادي "مناطق ميتة" لأجهزة الحماية النشيطة في الدبابة وذلك بفضل تزويده بدفات عريضة مركبة في مقدمة الصاروخ، ما يمكنه من إصابة الدبابات في أعالي أبراجها المدرعة، بصفتها أكثر أماكن الدبابة حساسية. وهناك إمكانية لإعادة توجيه الصاروخ أثناء تحليقه.

يذكر أن مروحية "كا – 52 إم" (التمساح) تم تحديثها بعد استخدامها القتالي في سوريا. وقد تم تزويد المروحية برادار حديث من طراز "آفار" ومجموعة من الأسلحة الحديثة. ويتوقع أن تنتهي الاختبارات الحكومية لـ "التمساح" بحلول عام 2022.

المصدر: روسيسكايا غازيتا