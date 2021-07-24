روسيا والإمارات تتفقان على توريد مروحيات من طراز "Mi-171A2"

اتفقت روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة على توريد مروحية روسية من طراز "Mi-171A2"، مع إمكانية شراء 25 مروحية أخرى من هذا الطراز في المستقبل.

وقال المدير العام لشركة الطائرات المروحية الروسية القابضة، أندري بوغينسكي:" تم ذلك مع الإمارات على هامش معرض ماكس الجوي، مع التزامات صارمة لتوقيع الاتفاق بحلول 15 سبتمبر مع الشركة الإماراتية. حتى الآن، نحن نتحدث عن مروحية واحدة من طراز Mi-171A2، ولكن لدينا برنامج تعاون على مدى 5 سنوات لتزويدها (الإمارات) بـ5 مروحيات سنويا".

المصدر: نوفوستي