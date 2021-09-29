روسيا تختبر في دبي درونا يقلع من سطح الماء

قام الأخصائيون الروس بتصميم واختبار طائرة فريدة تم تصميمها على شكل مروحية مسيّرة رباعية المراوح، وهي درون Seadrone الذي يعمل في كل ظروف الطقس ويقلع من سطح البحر ويهبط عليه.

كما يمكنه العمل في منطقة القطب الشمالي والبحار الجنوبية على حد سواء. صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ناطق باسم شركة "سيومكا إس فوزدوخا" المصنعة للدرون وقال:" يعمل الخبراء في البلدان الكثيرة على تصميم درونات الإنقاذ. لكنهم غالبا ما يقومون بإعادة تجهيز الدرونات العادية لتكون قادرة على تنفيذ المهام الخاصة. إلا أن على هذه الدرونات قيودا كثيرة متعلقة بالطقس وإمكانية الهبوط على سطح البحر وتنفيذ المهام في ظروف الريح الشديدة وتأثير الغبار والرمل.

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وقد خضع أول درون روسي مخصص لتنفيذ مهام الإنقاذ للاختبار في بحر كارا في المحيط المتجمد الشمالي حيث شارك في إنقاذ بحار سقط من سفينة ووقع لمفرده في عرض البحر وذلك في ظروف الضباب الكثيف والريح الشديدة ودرجة الحرارة تحت الصفر. واستطاع الدرون أن يكتشف البحار أوتوماتيكيا وعاد إلى السفينة.

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وخضع الدرون كذلك لاختبار في دبي. وكانت الغاية من الاختبار تأكيد قدرته على الاحتفاظ بالجاهزية في ظروف تأثير عوامل البيئة المزعجة عليه، وبينها درجة الحرارة العالية (حتى 55 درجة مئوية فوق الصفر) والرطوبة المرتفعة (حتى 80%) وماء البحر والملح والغبار والرمل.

ومن أجل أن يكون الدرون قادرا على تنفيذ المهام في مناطق القطب الشمالي والشرق الأوسط وإفريقيا على حد سواء تم تزويده بمراوح محكمة الإغلاق تماما. واتضح أنه يتحمل تأثير درجات الحرارة من 30 درجة مئوية تحت الصفر إلى 55 درجة مئوية فوق الصفر.

المصدر: لايف