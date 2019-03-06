روسيا تختبر درونات نفاثة مصنوعة بتقنيات الطباعة "3D"!

ذكرت وكالة "نوفستي" أن الخبراء في روسيا بدأوا باختبار نماذج لطائرات مسيرة نفاثة مصنوعة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال مدير معهد بحوث الطيران في الأكاديمية الروسية للعلوم، يفغيني كابولوف: "سيشهد الصيف المقبل إقلاع أول طائرة روسية مسيرة نفاثة مصنوعة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد".

وأضاف كابولوف قائلا: "النموذج الذي نعمل عليه حاليا هو لطائرة مسيرة صغيرة بطول مترين تقريبا، وهناك نماذج أكبر تعمل روسيا على تطويرها حاليا، لكن الخبراء في معهدنا سيكونون أول من يطلق طائرات من هذا النمط على أراضي الاتحاد الروسي.. استعمال تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد له مزايا كبيرة في التحكم بتصاميم الطائرات وتطويرها".

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ولم يصرّح المسؤول عن المزايا التقنية للطائرة المسيرة الجديدة، لكنه أكد أن الخبراء في معهده يتعاونون مع جمعية الدراسات المتقدمة في روسيا لتطوير محركات نفاثة صغيرة لها، بقوة 150 كيلوغراما ثقليا.

ويأتي الإعلان عن هذه الدرونات في الوقت الذي كشفت فيه روسيا عن تطويرها لدرونات ضاربة انتحارية من تصميم شركة "كلاشينكوف"، واستعرضت "الصياد"، إحدى أحدث طائراتها القتالية المسيرة، التي من المفترض أن تصبح واحدة من أهم الأسلحة في أسطولها الجوي.

المصدر: نوفوستي