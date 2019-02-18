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روسيا تستعرض "درونها الانتحاري"! (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تستعرض
youtube/Роман Уральский
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استعرضت شركة "كلاشينكوف" في معرض "IDEX-2019" الذي عقد في أبو ظبي، درونا قتاليا هو الأول من نوعه في روسيا.

وتتمتع هذه الطائرة المسيرة الفريدة بالقدرة على التحليق على ارتفاعات مختلفة بسرعة تصل إلى 130 كلم/ساعة، ويمكن استخدامها لأغراض المراقبة ولاستطلاع العسكري، وتبلغ أبعادها 1210/950/165 ملم.

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وصممت "KUB" لرصد مواقع العدو وتجمعاته وآلياته وتفجير نفسها أوتوماتيكيا بالقرب من تلك المواقع، إذ يمكن استخدامها كدرون للرصد والمراقبة، وكطائرة انتحارية تعمل على مبدأ الصواريخ المجنحة.

من جانبهم، أكد الخبراء في "كلاشنيكوف" أن الطائرة اجتازت كل الاختبارات المطلوبة، وأصبحت جاهزة للخدمة في الجيش الروسي، أو التصدير لدول أخرى.

المصدر: لايف. رو

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