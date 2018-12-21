روسيا تضم درونات ضاربة جديدة لأسطولها الجوي

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن بلاده ستضم درونات ضاربة جديدة إلى أسطولها العام المقبل.

وأوضح المسؤول أن الفنيين الروس يختبرون حاليا نموذجا جديدا من درونات "الصياد"، والتي من المفترض أن تصبح من أفضل الدرونات الشبحية الضاربة في العالم، وأكثرها تطورا.

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كما أتمت روسيا تطوير درونات "Altius-m" من الجيل الجديد، القادرة على حمل مختلف القنابل والصواريخ الموجهة الدقيقة.

وبالإضافة لهذه الطائرات، يختبر الخبراء الروس حاليا درونات "orion" المعدلة القادرة على حمل 200 كلغ من الأسلحة والصواريخ لمسافات طويلة، والتحليق على ارتفاعات تصل إلى 7500 متر لمدة 24 ساعة متواصلة.

المصدر: فيستي