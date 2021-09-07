شركة صينية ناشئة تطبع لحم الخنزير الأسود بطابعة 3D

وعد أصحاب شركة CellX الصينية، بتنظيم إنتاج مثل هذا اللحم بصورة تجارية خلال أربعة أعوام، أي في عام 2025 سيكون هذا اللحم الباهظ الثمن مطروحا في الأسواق.

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وقد عرضت الشركة أول قطعة لحم خنزير أسود أنتجت من خلايا خنازير سوداء من سلالة "ميشان"، يوم 3 سبتمبر الجاري، وتهدف الشركة من عرض نموذج هذا اللحم المزروع، إلى رفع الوعي البيئي للجماهير.

ويشير ممثلو الشركة، إلى أن زراعة اللحوم في المختبر، ستؤدي إلى تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون كثيرا. لأن قطاع الزراعة يولد كمية هائلة من غازات الاحتباس الحراري.

ويقول لي بينغ، الذي جرب طبق لحم الخنزير المفروم مع بروتين نباتي "الطعم غير واضح تماما... ولكن بصورة عامة غير سيء".

المصدر: فيستي. رو