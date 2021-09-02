اليابان تطبع أول لحم بقري فاخر وبيل غيتس يدعو الدول الغنية للتحول للحوم الاصطناعية

انتشرت مؤخرا شركات عديدة تعمل على تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج لحوم بديلة، دون الحاجة لأرض أو ماء أو حتى هواء، وحديثا تمكنت اليابان من طباعة أول لحم بقري فاخر في العالم.

توصل علماء في جامعة أوساكا اليابانية إلى طريقة لطباعة لحوم أبقار"الواغيو"، التي تعد أحد أغلى أنواع اللحوم في العالم، بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في المختبرات، وهي خطوة يعتقد العلماء أنها ستساعد في توفير بدائل للحوم بشكل مستدام، تشبه إلى حد كبير منتجات اللحوم التقليدية.

واستخدم العلماء خلال هذه التجارب في المختبر خلايا جذعية معزولة من أبقار "الواغيو"، وفي ظروف مخبرية مناسبة تمكنوا من تحويل الخلايا الجذعية لإنتاج اللحوم المستزرعة، واحتوت المنتجات على عضلات ودهون وأوعية دموية تشبه شرائح اللحم الحيوانية.

في مارس الماضي، دعا الملياردير الأمريكي "بيل غيتس" الدول الغنية للانتقال إلى لحوم الأبقار الاصطناعية بنسبة 100%.

وتكمن الفكرة في تقليل انبعاثات الميثان، وهو غاز ينتج عن رعي الحيوانات مثل الأبقار أو الأغنام أثناء هضم العشب. وقال غيتس: "يمكنك التعود على اختلاف المذاق، سوف يجعلون طعمه أفضل بمرور الوقت".

وطرح غيتس أفكاره حول تقليل الاحتباس الحراري وكيف يمكن تخفيض انبعاثات غاز الميثان في كتابه الجديد "كيف نتجنب الكارثة المناخية".

إذا...

ما هو مستقبل بدائل اللحوم؟

ولماذا يدعو بيل غيتس الدول الغنية للتوجه إلى تناول اللحوم الصناعية؟

هل يمكن الوثوق في الفائدة الغذائية لهذه اللحوم؟

وهل يمكن أن تغني اللحوم الاصطناعية عن تناول لحوم الأبقار؟

أسئلة ناقشنها في لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيف اللقاء الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية من القاهرة.

لمشاهدة اللقاء كاملا: