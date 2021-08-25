منتدى "الجيش - 2021" يكشف عن مدرعة استطلاع برمائية جديدة

أنتجت مدرعة " إم بي بي إم" البرمائية الروسية قبل عرضها في منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني بـ10 أيام .

وذلك ضمن دفعة تجريبية أولى لعربات الاستطلاع البرمائية التي تسلم الجيش الروسي لإجراء الاختبارات.

إقرأ المزيد

أعلن ذلك الناطق باسم الشركة المصنعة للمدرعة، سيرغي سوفوروف الذي قال إن " إم بي بي إم" مخصصة بالدرجة الأولى للاستطلاع العسكري وأضاف أن المدرعات من هذا النوع لم تصنع في روسيا منذ العهد السوفيتي.

وتحمي الدروع الأمامية طاقم العربة من الإصابة برصاص عيار 12.7 ملم وهناك قاع العربة الذي يحميها من العبوات الناسفة والألغام المضادة للدبابات. وبالإضافة إلى ذلك فإن المدرعة تمتلك قدرة فائقة على المناورة.

وتم تجهيز عربة الاستطلاع كذلك ببرج مدرع متحكم فيه عن بعد ومزود بالرشاش الثقيل. وعلى سقف المدرعة أماكن قد تركب فيها معدات خاصة، بما في ذلك أجهزة الاستطلاع.

وقد أطلقت شبكات التواصل الاجتماعي الروسية على المدرعة الجديدة تسمية "بي إر دي إم - 4".

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".

المصدر: روسيسكايا غازيتا