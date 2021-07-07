الدفاع الروسية: الأجهزة الأمنية بحاجة إلى 200 طائرة خفيفة من طراز "إيل - 112"

ستتسلم وزارة الدفاع الروسية والأجهزة الأمنية الأخرى 200 طائرة خفيفة للنقل العسكري من طراز "إيل – 112 في".

أعلن ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف أثناء زيارة ميدانية قام بها لشركة "فورونيج" المصنّعة لطائرات النقل المدنية والعسكرية "إيل – 112 في".

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وأضاف، يوري بوريسوف أن شركة "فورونيج" للطائرات ستبدأ في الإنتاج الصناعي لطائرات النقل العسكري بحلول عام 2023.

وقال إن القوات المسلحة الروسية بانتظار طائرات النقل العسكري الجديدة وإنها بحاجة إلى 200 طائرة من هذا النوع من شأنها أن تحل محل طائرات النقل العسكري "آن – 26" التي انتهى عمر استخدامها منذ زمن.

وأوضح بوريسوف أن شركة "فورونيج" للطائرات تخطط العام الجاري لتزويد الجيش الروسي بطائرتي "إيل – 112 في". وهناك أجهزة أمن أخرى، مثل الحرس الوطني الروسي وجهاز الأمن الفدرالي ووزارة الطوارئ، كانت قد قدمت طلبات بشراء الطائرات الجديدة. ولم يستبعد بوريسوف تصدير تلك الطائرة مستقبلا إلى بلدان أخرى.

يذكر أن "إيل – 112 في" هي الطائرة الخفيفة للنقل العسكري وتستخدم في القوات المسلحة الروسية لنقل المظليين والأسلحة والمعدات. وقد بلغ وزنها الأقصى 5 أطنان، وسرعتها 470 كيلومترا في الساعة، ومداها 1200 كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا