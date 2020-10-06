الدفاع الروسية تتسلم نموذجين من طائرة النقل "إيل - 112"

تتسلم وزارة الدفاع الروسية نهاية عام 2021 نموذجين اختباريين من طائرة النقل الخفيفة من طراز "إيل – 112 في" التي سيبدأ إنتاجها الصناعي بحلول عام 2023.

أعلن ذلك وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف للصحفيين، مشيرا إلى أن الطائرة يمكن أن تصدر كذلك إلى دول أخرى.

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وقال:" نسلم وزارة الدفاع نموذجين من الطائرة لتختبرهما. وبعد انتهاء الاختبارات نعوّل على إطلاق إنتاجها الصناعي بحلول عام 2023 ".

وأضاف، مانتوروف أن شركة "فورونيج" المصنعة لـ"إيل – 112 في" جاهزة لأن تنتج كل عام 15 طائرة من هذا النوع، مع العلم أنها ستحل محل طائرات النقل القديمة من طراز "آن - 26" في القوات المسلحة الروسية. ويتوقع أن تنتهي عملية استبدال "آن – 26" القديمة بـ "إيل – 112 في" الحديثة بحلول عام 2030.

وأوضح الوزير أن مصنع "فورونيج" الروسي أدخل تعديلات في طائرة النقل "إيل – 112 في" بطلب من وزارة الدفاع الروسية التي أصرت على تخفيض وزنها. وقد انخفض وزن "إيل – 112 في" فعلا بـ800 كيلوغرام ، ما لم يؤثر على متانة الطائرة ونوعيتها.

المصدر: نوفوستي