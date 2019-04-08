تعديل تصميم طائرة النقل "إيل-112" الروسية سيستغرق عاما واحدا

نشرت شركة "إيليوشين" الروسية مقطع فيديو مفصلا لأول تحليق قامت به طائرة النقل الخفيفة الروسية الواعدة "إيل-112"، يوم 30 مارس الماضي.

وقال ناطق باسم الشركة إن الطائرة أقلعت من مدرج مطار مصنع فورونيج، يوم 30 مارس الماضي، الذي يصادف الذكرى الـ 125 لولادة مصمم الطائرات ومؤسس الشركة "سيرغي إيليوشين".

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ويستغرق الفيديو الذي تم تصويره من نقاط مختلفة 4 دقائق، مع العلم أن تحليق الطائرة استمر نصف ساعة تقريبا.

وعلى الرغم من نجاح التحليق الأول، ستعاد الطائرة إلى الشركة المصنعة لها لإدخال تعديلات في تصميمها، وذلك لعدم اتفاقها وشروط ومتطلبات وزارة الدفاع الروسية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع إن عملية إدخال تعديلات في تصميم الطائرة ستستغرق عاما واحدا على أقل تقدير.

يذكر أن طائرة النقل "إيل-112 في"، هي أول طائرة نقل عسكري صممت في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. وبدأ العمل على تصميمها منذ عام 2014 في شركة "إيليوشين" الروسية. ومن شأنها أن تحل محل أسطول طائرات النقل "آن-26" التي ينتهي عمر استخدامها قريبا، ويتوقع خروج 50% منها من الخدمة بحلول عام 2030.

وتنتمي "إيل-112 في" إلى طائرات النقل الخفيفة، وهي قادرة على نقل 5 أطنان من الحمولة. وتخصص لنقل الجنود والمعدات الحربية والأسلحة وغيرها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا