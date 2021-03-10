انتهاء اختبار قاذف قنابل أوتوماتيكي روسي جديد

تكللت بنجاح تام الاختبارات الحكومية لقاذف القنابل الأوتوماتيكي الروسي الجديد من طراز "بلقان".

وذلك بعد أن خضع قاذف القنابل للاستثمار الاختباري في وحدات الجيش والحرس الوطني الروسي لمدة عام واحد.

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وقال المدير التنفيذي لشركة "تكنولوجي ماشينوسترويني" الروسية، ألكسندر كوتشكين، إن المهندسين والخبراء العسكريين المشاركين في الاختبار أوصوا قيادتي الحرس الوطني الروسي والجيش الروسي باستخدام قاذف القنابل الجديد في وحداتهما.

وسيحل قاذف القنابل "بلقان، آغي إس - 40" بعيار 40 ملم في وحدات الجيش الروسي مكان قاذفي القنابل "بلاميا" و" أ غي إس – 30" بعيار 30 ملم. ومكنّت زيادة العيار بـ10 سنتيمترات المهندسين الروس من رفع مدى الرماية بنسبة 25% ليصل 2500 متر. وأما قوة الذخيرة فارتفعت ضعفا.

وحسب المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام الرسمية فإن ذخائر قاذف القنابل "بلقان" تضم نوعين من القنابل إحداهما هي قنبلة الشظايا من طراز " 7 بي39" وثانيتهما هي القنبلة الجوفاء من طراز "في كي أو – 25". وبمقدور القنبلة الأخيرة خرق 200 ملم من الدروع و400 ملم من الخرسانة.

المصدر: سلاح روسيا