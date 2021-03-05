لأول مرة.. الجيش الكازاخستاني يستعرض قصف درون صيني الصنع أهدافا برية

استعرض الجيش الكازاخستاني لأول مرة تدريبات بمشاركة درونات Wing Loong الضاربة من تصنيع شركة AVIC الصينية.

وذلك بعد أن نشر على الإنترنت مقطع فيديو أظهرعملية إعداد الدرون للتحليق ومكان عمل مشغله في مركز القيادة واستخدام الدرون لأسلحته ضد هدف بري واقع في ميدان تدريب.

يذكر أن الجيش الكازاخستاني بدأ يتسلم نماذج من الدرون صيني الصنع المعروف بـ Pterodactyl I الذي يعتبره الخبراء العسكريون نسخة من درون MQ-1Predator أمريكي الصنع.

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يبلغ وزن الدرون عند الإقلاع 1100 كلغ، وزن الحمولة المفيدة 200 كلغ، قدرة المحرك المكبسي 100 حصان.

وبمقدور الدرون أن يتسارع حتى سرعة 280 كلم/ساعة ويصعد إلى ارتفاع 5000 متر ويبقى في الجو لمدة 20 ساعة، فيما يبلغ مدى عمله 4000 كلم.

وقد أنتج الصينيون بضعة نماذج من الأسلحة يمكن أن يستخدمها الدرون. ومن بينها القنابل الموجهة Z – 102 ، LS-6/50 ، YZ-21 وصاروخ Blue Arrow 7 الموجه بالليزر بوزن 47 كلغ ومدى العمل 7000 متر والذي أظهره الفيديو الذي نشره الجيش الكازاخستاني.

يذكر أن درونات Wing Loong كانت قد شاركت في وقت سابق في العروض العسكرية، إلا أن استخدامه يستعرض لأول مرة.

جدير بالذكر أن الجيش الكازاخستاني يمتلك إلى جانب الدرونات الصينية الدرونات الإسرائيلية والروسية من طراز "أورلان".

المصدر: سلاح روسيا