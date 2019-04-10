روسيا تنشر درونات "أورلان" في أجواء جزر الكوريل

نشر الجيش الروسي وحدات عسكرية مزودة بدرونات استطلاع في منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا وجزر الكوريل الروسية.

وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن الدرونات ستقوم بدوريات فوق المناطق الساحلية والمياه الإقليمية الروسية. وأضافت أن تلك الدرونات يمكن أن تقدم أيضا مساعدات للسفن المستغيثة، فضلا عن مراقبة البيئة في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدات العسكرية التي تدخل فرقة المدفعية المرابطة في منطقة جزيرتي كوناشير وإيتروب الروسيتين (أرخبيل جزر الكوريل)، تتزود بدرونات متوسطة من طراز "أورلان-10".

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أما الوحدات العسكرية المرابطة في شبه جزيرة كامتشاتكا، فتسلمت طائرات بعيدة المدى من دون طيار.

يذكر أن مدى عمل طائرة "أورلان-10" من دون طيار قد ازداد حتى 120 كيلومترا، ما يعني أن مجمع الحرب الإلكترونية الذي تدخل في قوامه، يمكن أن يُسكت الاتصالات المعادية على مسافة 215 كيلومترا من موقع إطلاقها.

وتنصب درونات "أورلان-10" على منصة شاحنة "كاماز-5350"، تتميز بقدرة فائقة على اجتياز الحواجز.

ويتوفر في الشاحنة مكان لمشغل الدرونات ومنصة واحدة لإطلاقها، وبضعة درونات وأجهزة للاتصال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا